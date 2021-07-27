Беглов заявил, что Петербург — лидер программы туристического кэшбека

Беглов заявил, что Петербург &#8212; лидер программы туристического кэшбека
Петербург преуспел в программе туристического кэшбека. Фото: gov.spb.ru

О том, как развивается туризм в Северной столице в 2020-2021 году обсудили на заседании правительства Петербурга, которое провел глава региона Александр Беглов.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Градоначальник Петербурга заметил, что в минувшем году сильно пострадал туризм, причем не только в России. Однако и президент, и правительство РФ оказывали поддержку данной сферы, пока длилась пандемия коронавируса. Так, был введен туристический кешбек — программа, которая стимулирует развитие внутреннего туризма.

По словам Александра Беглова, Петербург более всех других регионов преуспел в этой программе. Город стал лидером туристического кешбека.

Меры, которые принимал Петербург во время сложной эпидемиологической ситуации, дали возможность сохранить работоспособность сферы гостеприимства. К программе туристического кешбэка подключились 135 городских организаций.

Также Смольный оказывал меры поддержки, их объем оценивается в 4 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов заявил о строительстве 6 станций метро в 2024 году в Петербурге.

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