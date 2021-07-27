Подробности ремонта в тоннеле у Гренадерского моста: фоторепортаж Gazeta.SPb

Подробности ремонта в тоннеле у Гренадерского моста: фоторепортаж Gazeta.SPb
Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb

Во вторник, 27 июля, заместитель руководителя СПб ГБУ «Мостотрест» Юрий Бурмашев рассказал о том, как продвигается работа по облицовке стен в транспортном тоннеле у Гренадерского моста, соединяющего Выборгскую сторону и Аптекарский остров. Ремонт начался 15 июля.

Тоннель, как объяснил Юрий Бурмашев, был построен в 1974-1975 годах, и в этот период облицовкой стен никто не занимался — вместе нее был просто окрашенный бетон. Сейчас, однако, внешний вид тоннеля решили исправить, чтобы придать стенам «более эстетичный вид», а конструкциям — дополнительную защиту. За ремонтными работами понаблюдал корреспондент Gazeta.SPb.

Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Заместитель главы СПб ГБУ «Мостотрест» Юрий Бурмашев. Фото: Gazeta.SPb
Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb
Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb

«Штукатурка и окраска, мягко говоря, морально устарели», — отмечает Бурмашев.

Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb

С 15 июля специалисты выкладывают на стенах тоннеля неперфорированные металлокассеты из оцинкованной стали. В общей сложности, площадь облицовки составляет 1,7 тысяч квадратных метров. Завершение работ намечено на 13 сентября. По предварительным данным, новая облицовка должна продержаться как минимум 30 лет.

Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb
Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb
Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb
Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb
Облицовка стен в тоннеле у Гренадерского моста. Фото: Gazeta.SPb

Работы удается проводить практически без ограничений для транспорта. Частично закрыта лишь полоса безопасности: с 14 июля по 15 августа — в сторону Выборгской набережной, а с 15 августа по 13 сентября — в направлении Пироговской набережной.

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