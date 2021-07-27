Подробности ремонта в тоннеле у Гренадерского моста: фоторепортаж Gazeta.SPb

Во вторник, 27 июля, заместитель руководителя СПб ГБУ «Мостотрест» Юрий Бурмашев рассказал о том, как продвигается работа по облицовке стен в транспортном тоннеле у Гренадерского моста, соединяющего Выборгскую сторону и Аптекарский остров. Ремонт начался 15 июля.

Тоннель, как объяснил Юрий Бурмашев, был построен в 1974-1975 годах, и в этот период облицовкой стен никто не занимался — вместе нее был просто окрашенный бетон. Сейчас, однако, внешний вид тоннеля решили исправить, чтобы придать стенам «более эстетичный вид», а конструкциям — дополнительную защиту. За ремонтными работами понаблюдал корреспондент Gazeta.SPb.

«Штукатурка и окраска, мягко говоря, морально устарели», — отмечает Бурмашев.

С 15 июля специалисты выкладывают на стенах тоннеля неперфорированные металлокассеты из оцинкованной стали. В общей сложности, площадь облицовки составляет 1,7 тысяч квадратных метров. Завершение работ намечено на 13 сентября. По предварительным данным, новая облицовка должна продержаться как минимум 30 лет.

Работы удается проводить практически без ограничений для транспорта. Частично закрыта лишь полоса безопасности: с 14 июля по 15 августа — в сторону Выборгской набережной, а с 15 августа по 13 сентября — в направлении Пироговской набережной.