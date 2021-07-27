Ученые назвали сроки падения уровня антител после вакцинации

Ученые назвали сроки падения уровня антител после вакцинации
Ученые уверены, вакцины остаются эффективными в предотвращении тяжелых форм вируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Число антител начинает уменьшаться уже через 1,5 месяца после прививки и может упасть больше, чем на половину в течение двух месяцев. Такие данные назвали ученые Британии.

Ученые проанализировали данные более полутысячи человек и выяснили, что после полной вакцинации Pfizer число антител намного больше, чем после вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает MedicalXpress.

Они отмечают, что последствия от уменьшения антител пока еще не ясны, поэтому нельзя говорить о падении уровня защиты против COVID-19. Ученые уверены, вакцины остаются эффективными в предотвращении тяжелых форм вируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США рекомендовали привитым от COVID-19 американцам носить маски в помещениях. Об этом заявила руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

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