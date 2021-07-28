Минпромторг предложил отмечать День качества в ноябре

Минпромторг предложил отмечать в России день качества во второй четверг ноября.

Министерство уверено, что такой праздник в стране будет будет формировать интерес к качественной продукции и хорошим услугам. Также это отлично скажется на российских фабриках и заводах. Организации захотят выпускать товар и предоставлять услуги на мировом уровне. Проект документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Также день качества станет важным поводом для формирования идеологии качества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 отечественных и иностранных брендов, половина товаров не безопасна. К таким выводам пришла организация. Большинство нарушителей — иностранного производства. Это Китай, Вьетнам и Шри-Ланка. Также состав ткани в некоторых случаях не соответствовал написанному на этикетке.