Более 26 тыс. петербуржцев сдали тест на COVID

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление COVID-19. За вчерашний день обследование на коронавирус прошли 26 268 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 19 941 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ прекратила наблюдение за «российским» штаммом коронавируса.