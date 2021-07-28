Дорогая школа: депутаты требуют удерживать цены на канцтовары в Петербурге

В Петербурге после двухнедельного перерыва стартовало заседание в Законодательном Собрании. В повестке – порядка 20 вопросов. Парламентарии просят поддержать промышленников, киностудии, ветеранов и родителей будущих школьников.

В начале июля петербургские депутаты брали двухнедельный перерыв. Он потребовался, чтобы подготовить поправки к ряду законопроектов. После перерыва в повестке на среду, 28 июля, — сразу порядка 20 вопросов.

Так, депутаты намерены попросить губернатора Петербурга Александра Беглова обратиться к торговым сетям и предпринимателям перед началом учебного года. Парламентарии опасаются, что в преддверии 1 сентября, цены на школьные принадлежности взлетят. В результате государственная поддержка в виде десяти тысяч рублей на сборы в школу просто обесценится. Росстат в прошлом году подсчитал, что родители и так тратят от 18,8 тыс. рублей, чтобы собрать ребенка в 1 класс.

Поддержать хотят не только родителей первоклассников. Парламентарии заинтересовались помощью инвесторам, которые создают в Северной столице новые промышленные производства. По мнению ЗакСа, для них нужно создавать индивидуальные предложения из набора региональных и федеральных мер поддержки.

Третье, окончательное, чтение в городском парламенте может пройти закон, направленный на поддержку коммерческих организаций по производству кино. Субсидии, в частности, могут выделить студиям «Ленфильм», «Два Капитана», «Мельница» и другим.

Помочь депутаты планируют и жителям Петербурга. В Северной столице может появиться звание «Почетный ветеран». Его смогут получить члены общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, которые защищали права и интересы ветеранов, пожилых, инвалидов или посвятили себя патриотическому воспитанию молодежи. К почетному званию будет полагаться премия в 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ЗакС отменил лимит на увеличение резервного фонда Петербурга.