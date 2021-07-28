Свыше 30 тыс. жителей Петербурга привились от COVID за сутки

Вакцинацию полностью завершили 923 687 человек в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинацию полностью завершили 923 687 человек в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

27 июля 12 787 жителей Петербурга отправились в прививочные пункты, чтобы сделать первую прививку против коронавируса.

В городе на Неве за сутки сделали свыше 30 тыс. прививок от COVID-19. Об этом сообщается в информационной справке городской администрации.

12 787 человек пришли вакцинироваться в первый раз, а 17 554 горожанина сделали уже второй компонент вакцины и закончили вакцинацию.

На ревакцинации первым компонентом в настоящий момент побывали 839 человек. Получили и второй укол повторной вакцины 37 петербуржцев.

Общее количество привитых первым компонентом вакцины в Санкт-Петербурге составляет 1 млн 280 тыс. 228 человек. В том числе, 923 687 из них уже закончили цикл вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступила первая партия вакцины «Спутник лайт».