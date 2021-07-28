Спас от аферистов: курьер не забрал у старушки деньги, а позвонил в полицию

Спас от аферистов: курьер не забрал у старушки деньги, а позвонил в полицию
Жительница Серебряного бульвара едва не лишилась 90 тысяч рублей. Фото: скриншот Google Maps

Курьер «Яндекса» помог 84-летней петербурженке сохранить свои сбережения: мошенники попросили доставщика забрать у старушки деньги, но он вместо этого обратился в полицию.

Как рассказал Gazeta.SPb источник в правоохранительных органах, 47-летний курьер обратился к стражам порядка через экстренную службу 112. Мужчина рассказал, что 84-летнюю жительницу Серебристого бульвара, возможно, хотят обмануть. К месту происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.

Правоохранители выяснили, что несколькими часами ранее петербурженке позвонила неизвестная женщина, которая представилась её внучкой, Александрой. Она рассказала, что попала в аварию и задержана сотрудниками правоохранительных органов, возможно, вина за происшествие ляжет на нее. Чтобы избежать уголовного разбирательства, «внучке» срочно потребовалось 800 тысяч рублей.

Затем трубку передали мужчине, который заявил, что деньги заберет курьер. Доверчивая пенсионерка уже собиралась передать прибывшему сотруднику «Яндекса» 90 тысяч, — все, что у нее было, — но тот проявил бдительность и предложил разобраться в ситуации. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Вместе с тем, по факту мошенничество возбуждено уголовное дело.

А вот 76-летнему жителю Фрунзенского района повезло меньше. Пенсионера на Расстанной «подхватил» неизвестный мужчина на черном автомобиле, который предложил довезти его до дома — петербуржец живет на Дунайском проспекте. Водитель оказался разговорчивым и в ходе недолгой поездки «уболтал» пенсионера на приобретение сразу 9 комплектов постельного белья.

Покупка оказалась дорогостоящей — за все пострадавший заплатил 60 тысяч рублей. Уже позже, когда автомобилист скрылся, пенсионер понял, что не собирался ничего покупать, и обратился в полицию. К счастью, водитель и его машина попали на записи камер видеонаблюдения. Стражи порядка возбудили уголовное дело, настойчивого продавца объявили в розыск.

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