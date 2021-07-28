Пятый день Олимпиады: Россия успела поставить победы на поток

Сборная России, наконец, смогла поставить победы на поток на летней Олимпиаде в Токио. В первые два дня у нас было только одно золото, а после четырех – уже семь.

Во вторник, 27 июля, Россия смогла приблизиться к тройке лидеров – Китаю, Японии и США. Пока наша сборная занимает четвертое место. В ее арсенале – семь золотых медалей, восемь – серебреных и четыре бронзовых.

27 июля для России оказалось днем насыщенным. Счет медалям утром открыли пловцы. В плавании на спине Рылов и Колесников заняли первое и второе места. Затем в дело включились стрелки Бацарашкина и Черноусов. Каримова и Каменской добыли бронзу в винтовочном миксте.

Золото выиграла и команда наших гимнасток. Победой выступление закончили и в тхэквондо.

Отметим, что на Олимпиаде отличилась петербургская гимнаста Лилия Ахаимова.

«Поздравляю Вас с победой на Олимпийских играх в Токио в командном первенстве по спортивной гимнастике среди женщин! На пути к триумфу Вы и вся наша команда проявили волю, мастерство, целеустремленность, сильный спортивный характер и заслуженно завоевали золотые медали… Санкт-Петербург гордится Вами!», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он подчеркнул: успех на Олимпийских играх — свидетельство продолжения традиций спортивной гимнастики Петербурга.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио еще в 2020-м году. Их было решено перенести из-за пандемии коронавируса.

Российские спортсмены выступают в Токио как команда ROC – Russian Olympic Committee (Олимпийский комитет России).

Россия не может выступать с флагом и гимном страны из-за громкого допингового скандала. Такие санкции, по решению Международного олимпийского комитета, продлятся 16 декабря 2022-го года. Стране не разрешили на Олимпиаде использовать и «Катюшу» вместо гимна.

В среду, 28 июля, в Токио разыгрывают 23 комплекта медалей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за один день Олимпиады в Токио коронавирус выявили у 17 человек.