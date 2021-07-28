В Кремле ответили на слова Байдена о проблемах у Путина

В Кремле ответили на слова Байдена о проблемах у Путина
Песков считает, что у Байдена ошибочное знание и понимание современной России. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на новые заявления президента США Джо Байдена о том, что у Владимира Путина якобы есть «реальные проблемы».

Представитель Кремля заявил, что слова Байдена о проблемах российского лидера, как минимум, неверны по своей сути. Песков считает, что у Байдена ошибочное знание и понимание современной России. Пресс-секретарь Путина добавил, что сотрудникам Белого дома стоило подготовить Байдену достоверную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден заявил, что у Путина есть «реальная проблема». В основе российской экономики лежат только нефть и ядерное оружие, что создает определенные трудности для правительства государства, считает американский политик. Он утверждает, что Путин знает, что он находится в по-настоящему трудном положении

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