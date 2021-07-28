Кому мешают особенные дети?

Люди не знают, как себя вести, как объяснять это детям. Фото: pixabay.com

Люди не знают, как себя вести, как объяснять это детям. Фото: pixabay.com

Второй день в соцсетях обсуждают скандал на детской площадке. Двух педагогов с особенными детьми пыталась выгнать агрессивная женщина.

Центр помощи детям с особенностями развития «Какая разница» обрел известность из-за конфликта и начал получать от неравнодушных людей деньги для своей деятельности. Об этом сообщает вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина на своей страничке «ВКонтакте».

Педагоги инклюзивного центра отлично знают: чтобы помочь особенным детям встроиться в общество, необходимо преодолеть много трудностей. Нужны специальные методики обучения, отличные специалисты и другое.

Некоторые люди по-прежнему не воспринимают особенных детей. У них есть страх, что рядом с их детьми в школе или в детском саду появится особенный ребёнок. Чаще всего такой стран иррационален. Люди не знают, как себя вести, как объяснять это детям, не понимают, как на их детях отразится общение с особенными детьми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном помогут центру для детей-инвалидов, которых прогнали.