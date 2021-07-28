Жителям Ленобласти пообещали ливни и грозы до конца июля

Жителям Ленобласти пообещали ливни и грозы до конца июля
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В четверг, 29 июля, в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в МЧС.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что местами ожидаются ливни, грозы, а также град и порывистый ветер. В пятницу, 30 июля, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +21…+26 градусов. Днем столбики термометров покажут +22…+24 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дожди продолжатся в Петербурге и в четверг. В город вернется жаркая погода и термометры покажут от +27 до +29 градусов.

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