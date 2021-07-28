В Ленобласти переселят из аварийных домов почти 17 тысяч человек

В Ленобласти переселят из аварийных домов почти 17 тысяч человек
Совсем другое дело, если это муниципальное жилье. Фото: Pixabay

Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел Прямую линию с жителями региона.

Жительница посёлка Вырицы дозвонилась до Дрозденко. Она уже пять лет ждет новое жилье взамен сгоревшего. Его должны были предоставить в этом году, но сроки снова перенесли. Дом в аварийном состоянии. Об этом сообщает «Online47».

Губернатор объяснил жительнице Ленобласти, что на законодательном уровне прописано, что государство не компенсирует потери после пожара, если он произошёл в собственном жилье. Для этого есть страховка.

Совсем другое дело, если это муниципальное жилье. Тогда государство обязано предоставить другое жилье. Только вот не все муниципалитеты страхуют жилье. В бюджете региона на это выделяется 150 миллионов каждый год, пояснил Дрозденко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти рассчитывают восстановить права всех дольщиков.

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