На Богатырском мужчина покорил лужу на доске для серфинга

После аномальной жары петербуржцы радуются дождю словно дети.

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 июля, пошел ливень – некоторые улицы из-за этого ушли под воду. Для автомобилистов это плохая новость, но вот обычные пешеходы очень рады, ведь теперь можно достать… доску для серфинга! Необычными кадрами поделились пользователи в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчину на доске заметили на перекрестке Богатырского и Шуваловского проспектов. Он плывет на ней по огромной луже, пока мимо проезжают машины и общественный транспорт. Пользователи шутят о том, что горожане так рады, что ведут себя, словно дети.

«Ловите момент — море рядом»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной из-за ливня затопило коридор в жилом доме.