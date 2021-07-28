«Спасибо за всё»: Дриусси попрощался с Петербургом

«Спасибо за всё»: Дриусси попрощался с Петербургом
Себастьян Дриусси. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Футболист улетел, чтобы продолжить карьеру в американском клубе.

Нападающий Себастьян Дриусси 28 июля улетел из Санкт-Петербурга. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте, выложив фотографию из самолета.

Футболист попрощался с Россией, добавив, что очень благодарен за все, что с ним происходило. Напоминаем, что Дриусси покинул футбольный клуб «Зенит» и сейчас планирует продолжать карьеру в одном из клубов MLS — главной футбольной лиги США.

Футболист успел принять участие в 138 матчах, забив 25 голов и отдав 28 результативных передач. Он также стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» предлагает Азмуну продлить контракт. Ходят слухи, что за футболиста борется немецкий клуб, но петербургский на намерен прощаться с ним.

зенит новости СПб себастьян дриусси футбол


 

Новости партнеров
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Спасибо за всё»: Дриусси попрощался с Петербургом
Из Мойки достали полуживого купальщика
В Петербурге заметили ребенка, управляющего грузовиком
В Петербурге арестовали мужчину, который угрожал в Интернете христианам
Туристы не смогут увидеть «Медный всадник» три месяца
В России от коронавируса полностью привились 21 млн человек
На Мечникова загорелась легковушка
В «Почте России» заверили, что грабитель не добрался до посылок жителей Гарболово