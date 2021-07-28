«Спасибо за всё»: Дриусси попрощался с Петербургом

Футболист улетел, чтобы продолжить карьеру в американском клубе.

Нападающий Себастьян Дриусси 28 июля улетел из Санкт-Петербурга. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте, выложив фотографию из самолета.

Футболист попрощался с Россией, добавив, что очень благодарен за все, что с ним происходило. Напоминаем, что Дриусси покинул футбольный клуб «Зенит» и сейчас планирует продолжать карьеру в одном из клубов MLS — главной футбольной лиги США.

Футболист успел принять участие в 138 матчах, забив 25 голов и отдав 28 результативных передач. Он также стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» предлагает Азмуну продлить контракт. Ходят слухи, что за футболиста борется немецкий клуб, но петербургский на намерен прощаться с ним.