Из Мойки спасатели достали молодого человека

Из Мойки спасатели достали молодого человека
Молодой человек утонул. Фото: pixabay.com

В Петербурге утонул молодой человек, когда вместе с братом и другом пытался переплыть реку Мойка.

Трагический случай произошел вечером 28 июля на Мойке у Павильона Росси. По словам очевидцев, два брата и их друг решили переплыть реку туда и обратно. В результате в 20:40 один из братьев утонул, сообщает портал «Мегаполис».

В Сети опубликован ролик, автор которого рассказал, что ему удалось вытащить из воды старшего брата, но второго спасти не получилось. На место происшествия прибыли спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утонули два человека. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 17 по Университетской набережной в Неве обнаружен труп неизвестного мужчины.

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