Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 30 июля 2021 года

Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

30 июля 2021 года в 9 ч. 30 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

— О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-Демократической партии России

— О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге

— О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

— О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

— О регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения – Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по финансовым вопросам

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 4 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 5 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 23 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 24 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 32 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 33 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 34 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 44 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 50 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 51 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 52 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 60 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 4 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 5 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 23 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 24 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 32 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 33 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 34 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 44 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 50 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 51 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 52 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 60 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 48 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 48 с правом решающего голоса

— О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях

— О Порядке проведения жеребьевок в целях распределения эфирного времени на каналах государственных организаций телерадиовещания и печатной площади в государственных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

— О мерах по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года

— О жалобе Баскакова В.В. на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Вороновича Д.И. на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik