Тесты на коронавирус в Петербурге сдали почти 31 тыс. человек

Тесты на коронавирус в Петербурге сдали почти 31 тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За вчерашний день обследование на коронавирус прошли 31243 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 19764 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный инфекционист США рассказал, кому нужна третья доза вакцины от ковида.

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