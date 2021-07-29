Тесты на коронавирус в Петербурге сдали почти 31 тыс. человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За вчерашний день обследование на коронавирус прошли 31243 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 19764 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный инфекционист США рассказал, кому нужна третья доза вакцины от ковида.