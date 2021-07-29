В убийстве матери двоих детей на Пулковском подозревают её сожителя

Вечером 27 июля возле дома №15 корпус 2 по Пулковскому шоссе обнаружили тело женщины: погибшая была привязана за шею к автомобилю. В жестоком убийстве подозревают её сожителя, с которым петербурженка рассталась неделю назад.

Бригаде скорой помощи, прибывшей к месту происшествия, оставалось только констатировать смерть женщины, а правоохранители в это время пытались установить её личность. Убитая оказалась 42-летней уроженкой Ленинграда и жительницей того самого дома, возле которого её нашли. Петербурженка воспитывала двоих детей, шестиклассника-сына и 16-летнюю дочь.

По предварительной информации, на теле женщины обнаружили следы насильственной смерти. Между тем, поймать подозреваемого или убийцу пока не удалось. Известно, что отец детей и супруг погибшей давно умер, а на протяжении последних десяти лет она проживала с новым избранником. Однако неделей ранее между парой вспыхнула ссора, после чего 43-летний мужчина ушел.

Следствие считает, что он мог быть причастен к убийству, поскольку ранее уже был судим за кражу, захват заложника, грабеж и незаконное завладение транспортом. С места происшествия подозреваемый, возможно, скрылся на внедорожнике Mitsubishi Outlander, который принадлежал погибшей.

Как пишет «Мойка 78», в целях поимки предполагаемого убийцы полицейские ввели «план-перехват» в зонах «Юг», «Север». По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, что недавно следователи ужесточили обвинение по еще одному громкому убийству: известного нефролога Земченкова считают причастным к гибели жены. Правоохранители полагают, что врач убил супругу ради квартиры, в которой хотел жить вместе с любовницей.