Что изменится в жизни россиян в августе

Что изменится в жизни россиян в августе
Главы субъектов России смогут сами определять виды разрешенной охоты на животных, ее сроки и виды оружия. Фото: unsplash.com
В России в новом месяце вступят в силу новые законы.
Жители России смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, если сумма не больше 120 тысяч в год. Это касается и россиян и их детей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Участники «Дальневосточного гектара», которые успели освоить полученную землю, получат право на еще один участок.
Главы субъектов России смогут сами определять виды разрешенной охоты на животных, ее сроки и виды оружия.
В августе автомобилистов освободят от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при оформлении ОСАГО.
В последнем летнем месяце вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы. Это касается использования колонок и другой техники, монтируемой на крышах и стенах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спрос на ОСАГО может подняться в связи с отменой обязательного техосмотра.

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