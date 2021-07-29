В Ленобласти еще 244 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 244 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 29 июля.
С начала пандемии в регионе выявлено 55 609 случаев заболевания. При этом выздоровели 46 557 пациентов.
По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 32 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3356 человек. Следом идет Петербург — 1925 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 1325 новых ковид-пациентов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области сокращают число «коронавирусных» коек.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области на время приостановят работу передвижных цирков шапито.