В Ленобласти еще 244 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 244 человек заболели коронавирусом
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 244 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 29 июля.

С начала пандемии в регионе выявлено 55 609 случаев заболевания. При этом выздоровели 46 557 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 32 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3356 человек. Следом идет Петербург — 1925 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 1325 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области сокращают число «коронавирусных» коек.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области на время приостановят работу передвижных цирков шапито.

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