Врачи не смогли объяснить высокую выработку антител у пожилых

Врачи не смогли объяснить высокую выработку антител у пожилых
Работники лаборатории Хеликс установили, что у переболевших ковидом пенсионеров вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Фото: pixabay.com

Медики не смогли объяснить повышенную выработку антител у пенсионеров после перенесенного COVID-19. Об этом заявил вирусолог Александр Чепурнов.

Он сказал, что причина может быть в особенностях ковида или же в особенности поколения. Врач Наталья Калинина отметила, что несмотря на то, что антител вырабатывается очень много, это не значит, что все они полезны. Доктор Владимир Болибок уверен, что на результатах анализов могли сказаться и особенности контингента. Об этом сообщает «Лента.ру».

Работники лаборатории Хеликс установили, что у переболевших ковидом пенсионеров вырабатывается больше антител, чем у молодежи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано несколько случаев смерти среди полностью привитых от коронавируса граждан. Причиной смерти стал ковид. Об этом глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал 29 июля на пресс-конференции ТАСС.

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