Из «Петровича» уволили водителя, который посадил ребенка за руль грузовика

Водитель строительного торгового дома «Петрович» посадил за руль служебной грузовой «ГАЗели» маленького ребенка. Мальчик за рулем попал на видео, а сотрудника компании уже уволили.

Видеозапись, на которой фурой управляет мальчик-детсадовец, опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» вечером 28 июля. «Петрович болтался по полосе как в проруби, оказалось там пацан рулём крутил», — написал автор поста.

Комментаторы выразили свое негодование, заметив, что такое «развлечение», в первую очередь, небезопасно. «При нынешней плотности потока очень рисковое занятие», — подчеркивают интернет-пользователи. «Такие водители, которые создают опасные и аварийные ситуации, не должны работать в крупной компании!», — уверены участники сообщества.

Впрочем, высказывали и противоположное мнение, отмечая, что на кадрах не видно, как машина «болтается» на дороге. Возможно, считают петербуржцы, автор допустил преувеличение.

На публикацию оперативно отреагировали и представители «Петровича». Уже спустя полтора часа, после того как видео появилось в группе, его прокомментировала пресс-служба фирмы: «Мы приносим искренние извинения за недопустимое поведение водителя. После инцидента “Петрович” прекратил сотрудничество с владельцем данного автомобиля», — заявили в компании.

Правда, как объясняют в самой организации, штатных водителей у них нет, каждый является индивидуальным предпринимателем, с которым заключается договор. А значит, мужчина все еще имеет возможность свободно ездить по улицам города на другом транспорте — с ребенком за рулем или без.

Напомним, что недавно за рулем «Мерседеса» заметили маленького ребенка бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева. Мужчина, однако, считает, что не допустил никаких нарушений.