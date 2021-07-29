Количество заболевших COVID в мире приблизилось к отметке в 2 млн

На всей планете продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 196 млн человек.

По данным SCMP на четверг, 29 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 196 млн 896 тыс. 820 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 207 тыс. 279 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 489 тыс. 634 человек, на втором месте Индия — 31 млн 528 тыс. 114, затем идет Бразилия 19 млн 797 тыс. 516.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 218 тыс. 502 человек, умер 156 тыс. 977 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания.