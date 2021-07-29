СК заинтересовался постановкой «Современника»

В одной из постановок могли оскорблять ветеранов – это выяснится в ходе проверки.

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал проверить спектакль московского театра «Современник», в котором могут быть нечто, оскорбляющее ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете объяснили, что спектакль их заинтересовал из-за неоднозначных отзывов в социальных сетях, а также после ряда публикаций в СМИ. Зрители возмущались из-за ненормативной лексики, а также из-за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

Речь идет о постановке «Первый хлеб». Общественные деятели отмечают, что в спектакле есть «вызывающие удивление факты», а также огромное количества мата и пропаганда однополой любви. Оскорбительные слова в адрес ветеранов якобы звучат с уст героины актрисы Лии Ахеджаковой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России смогут лишать свободы за оскорбление ветеранов и реабилитацию фашизма.