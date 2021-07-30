В России за сутки коронавирусом заболели 23,5 тысячи человек

В России стало известно о новых случаях ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России стало известно о новых случаях ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 564 человека.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 242 066.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 794 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 157 771 гражданин РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 485 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 588 848.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1916 случаев. Лидером стала Москва — 3481 случай. На третьем месте Московская область — 1453.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для возвращающихся в Россию продлили срок сдачи ПЦР-тестов.