Россиянам назвали способ повысить вероятность одобрения кредита

Грибков посоветовал не злоупотреблять запросами кредитных предложений, поскольку банки могут воспринять это негативно. Фото: pixabay

Грибков посоветовал не злоупотреблять запросами кредитных предложений, поскольку банки могут воспринять это негативно. Фото: pixabay

Директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков рассказал, какими способами можно повысить вероятность того, что банк одобрит заявку на кредит.

Эксперт заявил в беседе с РИА Новости, что лучше пользоваться кредитной карточкой, чтобы поддерживать кредитную историю «активной». Также необходимо периодически проверять баланс на предмет ошибок. В первую очереди на вероятность одобрения кредита влияет вся кредитная история человека. По словам Грибкова, недостаточно просто не иметь задолженностей перед банками.

«Если кредитная история содержит в себе записи только о давних кредитах, то вклад таких кредитов в общий скоринг, как правило, очень низкий», — рассказал специалист.

Также Грибков посоветовал не злоупотреблять запросами кредитных предложений, поскольку банки могут воспринять это негативно. Тем, кто получил несколько отказов при попытке взять кредит, эксперт посоветовал запросить свою кредитную историю и проверить ее содержимое на предмет ошибок. Например, в истории могут содержаться некорректно переданные статусы по закрытым кредитам.

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