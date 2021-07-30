Миллион петербуржцев полностью привиты от коронавируса

Миллион петербуржцев полностью привиты от коронавируса
В Петербурге продолжается вакцинация от ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге хотя бы одну прививку от коронавируса поставили более 1,3 млн человек, из них около 1 млн вакцинировались полностью.

Об этом сообщил первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По словам чиновника, в системообразующих предприятиях работники привиты в среднем на 62%. В общепите первично вакцинировались свыше 80%, а оба компонента вакцины получили 50%.

В сфере торговли привились свыше 45% работников. Чиновник заявил, что Смольный рассчитывает, что до середины осени вся торговля и бытовые услуги обеспечат вакцинацию 80% сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательную вакцинацию от COVID-19 ужесточили в Петербурге. Количество вакцинированных в обязательном порядке работников в перечисленных сферах увеличили с 60 до 80%.

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