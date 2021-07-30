Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряжённой.

«Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. Есть субъекты, где ситуация стабилизировалась — как в Московской области», — цитирует ТАСС.

Она также отметила, что столичный регион смог справиться с возросшим уровнем заболеваемости ковидом почти за месяц.

Такое результат, по ее словам, является лучшим за все время пандемии коронавируса.

С начала пандемии в России выявлено 6 242 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательную вакцинацию от COVID-19 ужесточили в Петербурге. Количество вакцинированных в обязательном порядке работников в перечисленных сферах увеличили с 60 до 80%.