Вакцины «Ковивак» и «Спутник лайт» поступят в Петербург скоро

В Петербурге запас вакцины от коронавируса составляет более 125 тыс. комплектов доз.

На следующей неделе ожидается поставка 91 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», а в течение ближайших двух недель ждут поставку вакцин «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», сообщили в Межведомственном координационном совете,

За июль первую дозу вакцины получили более 400 тыс. человек, а с начала массовой вакцинации иммунизированы 1,3 млн человек.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 526811 случаев заражения COVID-19. Скончались 19171 человек, в том числе 67 — за последние сутки. Выздоровело 501690 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-губернатор города Олег Эргашев напомнил, что до этого обсуждалось, что «Спутником Лайт» в первую очередь будут прививать трудовых мигрантов и иностранных студентов. Однако им придется подождать поставки второй партии. Гостей города будут прививать на коммерческой основе.