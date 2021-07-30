Вдова убитого президента Гаити назвала предполагаемых организаторов преступления

Вдова убитого президента Гаити назвала предполагаемых организаторов преступления
Флаг Гаити. Фото: Pixabay

Вдова скончавшегося при нападении на президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин считает, что устроить убийство лидера могли олигархи.

«Только олигархи и система могли его убить», — заявила она в интервью газете New York Times.

Напомним, на президента Гаити Жовенеля Моиза напали, он получил смертельное ранение. Нападение произошло в ночь на сред. Некоторые из нападавших говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу. Большинство из нападавших уже задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.

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