СК опроверг интимную связь полицейского с убитой под Самарой девочкой

СК опроверг интимную связь полицейского с убитой под Самарой девочкой
Фото: unsplash

Следователи заявили, что мужчина не вступал в сексуальные отношения с 15-летней школьницей, чье изрезанное тело нашли 29 июля на улице в поселке Петра Дубрава Самарской области. Однако он по-прежнему подозревается в убийстве и уволен из правоохранительных органов.

По обновленным данным, экс-полицейский сбил школьницу, возвращаясь с рыбалки. Он вышел из машины, чтобы проверить, в порядке ли девочка, но та набросилась на него с криками и кулаками. Тогда мужчина, потеряв рассудок в приступе ярости, достал нож и начал наносить удары школьнице, после чего скрылся с места преступления, пишет Life, ссылаясь на собственные источники.

Момент аварии заметила местная жительница, но она находилась вдали от места ДТП, поэтому не разглядела деталей — лишь приблизившись, увидела на земле окровавленную девушку.

Сам же подозреваемый лишь частично признает вину. Он заявил, что действительно сбил девочку, однако не убивал её. Не в его пользу говорят некоторые свидетельства: со дна озера, откуда, видимо, и возвращался бывший сотрудник органов, вытащили автомобильный прицеп. В нем лежала окровавленная одежда. Возможно, таким образом, экс-страж порядка решил избавиться от улик.

Также после трагедии убитую и бывшего полицейского подозревали в интимной связи — одним из аргументов стал тот факт, что они жили в одном подъезде и их якобы часто видели вместе. Но семья погибшей, как и знакомые с подозреваемым, единогласно и решительно отвергают подобную версию.

Хотя причастность мужчины к убийству еще не доказана, из МВД его уже уволили. «Он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Лядина.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

дети несовершеннолетняя самарская область убийство


 

Новости партнеров
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кубинцы на надувных матрацах пытались доплыть до Эстонии по Нарве
СК опроверг интимную связь полицейского с убитой под Самарой девочкой
«Нам хана»: хозяева не знают, что есть животным после запретов Россельхознадзора
В Спортшколе № 3 Калининского района крышки превращают в мебель
«В реанимации, в коме»: мальчик, тонувший вчера в Мойке, остался жив
Вдова убитого президента Гаити назвала предполагаемых организаторов преступления
«КИА» на Уральской влетела в забор
Глава Роспотребнадзора призвала ускорить темпы вакцинации от ковида