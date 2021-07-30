СК опроверг интимную связь полицейского с убитой под Самарой девочкой

Следователи заявили, что мужчина не вступал в сексуальные отношения с 15-летней школьницей, чье изрезанное тело нашли 29 июля на улице в поселке Петра Дубрава Самарской области. Однако он по-прежнему подозревается в убийстве и уволен из правоохранительных органов.

По обновленным данным, экс-полицейский сбил школьницу, возвращаясь с рыбалки. Он вышел из машины, чтобы проверить, в порядке ли девочка, но та набросилась на него с криками и кулаками. Тогда мужчина, потеряв рассудок в приступе ярости, достал нож и начал наносить удары школьнице, после чего скрылся с места преступления, пишет Life, ссылаясь на собственные источники.

Момент аварии заметила местная жительница, но она находилась вдали от места ДТП, поэтому не разглядела деталей — лишь приблизившись, увидела на земле окровавленную девушку.

Сам же подозреваемый лишь частично признает вину. Он заявил, что действительно сбил девочку, однако не убивал её. Не в его пользу говорят некоторые свидетельства: со дна озера, откуда, видимо, и возвращался бывший сотрудник органов, вытащили автомобильный прицеп. В нем лежала окровавленная одежда. Возможно, таким образом, экс-страж порядка решил избавиться от улик.

Также после трагедии убитую и бывшего полицейского подозревали в интимной связи — одним из аргументов стал тот факт, что они жили в одном подъезде и их якобы часто видели вместе. Но семья погибшей, как и знакомые с подозреваемым, единогласно и решительно отвергают подобную версию.

Хотя причастность мужчины к убийству еще не доказана, из МВД его уже уволили. «Он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Лядина.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.