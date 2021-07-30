В реанимации Петербурга каждый пятый ребенок находится на ИВЛ

На ИВЛ попадают чаще всех маленькие пациенты с тяжелой сопутствующей патологией. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На ИВЛ попадают чаще всех маленькие пациенты с тяжелой сопутствующей патологией. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На детских койках в реанимации Северной столицы каждому пятому заболевшему ковидом ребенку нужно подключение к ИВЛ. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением больницы им. Н. Ф. Филатова Елена Дондурей.

Так, почти все дети с тяжелым течением ковида переводятся под наблюдение реаниматологов. В отделении реанимации в ИВЛ нуждается каждый пятый ребенок. Среди всех пациентов с коронавирусом в больнице необходимость в ИВЛ равна 0,7% . На ИВЛ попадают чаще всех маленькие пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, отметила доктор. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Дондурей обратила внимание на то, что в течение первых двух волн среди госпитализированных с ковидом детей только в 30% случаев была какая-либо сопутствующая патология.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице не зарегистрировано ни одного смертельного случая после вакцинации от новой коронавирусной инфекции.