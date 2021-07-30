Петербуржцы услышат шедевры оперной классики. Фоторепортаж Gazeta.SPb

В Санкт-Петербурге в Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 30 июля, проходит фестиваль «Опера — всем!». Он начался в среду. В какой-то момент в городе пошел дождь, так что выступления пришлось прервать, но уже совсем скоро музыка вновь зазвучала на Елагином острове.

Пользователи соцсетей пишут, что в этом году с фестивалем происходит что-то странное. В метро петербуржцы нашли две разных афиши и не поняли, какие именно ожидаются выступления. Затем некоторые не смогли попасть на «Опера — всем!», так как охрана отправляла людей смотреть на музыкантов по телевизору.

А все дело в том, что в 2021 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в онлайн-формате. Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Публика сможет услышать шедевры оперной классики.

Для тех, кто не смог попасть на концерт, Gazeta.SPb подготовила фоторепортаж.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ливень прервал оперный фестиваль в Петербурге.