Петербуржцы услышат шедевры оперной классики. Фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербуржцы услышат шедевры оперной классики. Фоторепортаж Gazeta.SPb
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге в Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 30 июля, проходит фестиваль «Опера — всем!». Он начался в среду. В какой-то момент в городе пошел дождь, так что выступления пришлось прервать, но уже совсем скоро музыка вновь зазвучала на Елагином острове.

Пользователи соцсетей пишут, что в этом году с фестивалем происходит что-то странное. В метро петербуржцы нашли две разных афиши и не поняли, какие именно ожидаются выступления. Затем некоторые не смогли попасть на «Опера — всем!», так как охрана отправляла людей смотреть на музыкантов по телевизору.

А все дело в том, что в 2021 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в онлайн-формате. Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Публика сможет услышать шедевры оперной классики.

Для тех, кто не смог попасть на концерт, Gazeta.SPb подготовила фоторепортаж.

Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников
Напоминаем, что оперный фестиваль стартовал 28 июля и завершится 7 августа. Фото: Gazers.SPb/Николай Овсянников

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ливень прервал оперный фестиваль в Петербурге.

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