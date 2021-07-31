Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 29 тысяч человек

Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 29 тысяч человек
В Петербурге продолжаются обследования на ковид. Фото: unsplash

В Петербурге продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За вчерашний день обследование на ковид прошли 29 099 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 16 834 раза. Жители города задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета.

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