Британские эксперты предупредили о психических травмах из-за COVID-19

Британские эксперты предупредили о психических травмах из-за COVID-19
Пожилые люди страдали из-за самоизоляции, малоподвижности, отказа от привычного образа жизни. Фото: Pixabay

Британская благотворительная организация Age UK провела исследование на тему травмирования пожилых пациентов из-за пандемии коронавируса и карантина.

Как сообщает Daily Mail, социологи в феврале опросили почти 15 млн человек, которые нуждаются в уходе, и тех, кто присматривает за ними. Около 3,7 млн из них рассказали, что столкнулись с физической болью во время карантина. Пожилые люди страдали из-за самоизоляции, малоподвижности, отказа от привычного образа жизни. 2,7 млн человек стали хуже передвигаться, а 1,9 млн чувствовали себя зависимыми. Еще у 3,2 млн ухудшилась память, а 6,9 млн потеряли интерес к любимым занятиям.

Кроме того, многие стали неуверенными в себе, не могли справиться с домашними обязанностями и начали теряться в больницах. Некоторые также впадали в депрессию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист сообщил, что дети стали чаще болеть COVID-19.

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