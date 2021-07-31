Футболист из Петербурга скончался после ДТП

Петербургский футболист-любитель Георгий Савченко скончался на трассе М-4 «Дон» на 905-километре.

Ему было 38 лет. Его хорошо знали в кругах любительского петербургского футбола.

По предварительной информации, автомобиль Lada vesta под управлением Георгия на большой скорости врезался в самосвал. Погибли также его жена и 4 — летний сын, которые находились в машине.

«Все-таки Георгий нас покинул. От новостей с его ситуацией до сих пор бросает в дрожь. Особенно тем, кто сам среди нас успел стать родителем. Пути, как говорится, неисповедимы… Пусть земля будет пухом Жоре и покинувшим его близким», — сообщается в сообществе «Футболофф» в соцсети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.