Футболист из Петербурга скончался после ДТП

Футболист из Петербурга скончался после ДТП
Георгий Савченко находился в больнице в тяжелом состоянии с момента происшествия. Фото: vk.com/futboloff

Петербургский футболист-любитель Георгий Савченко скончался на трассе М-4 «Дон» на 905-километре.

Ему было 38 лет. Его хорошо знали в кругах любительского петербургского футбола.

По предварительной информации, автомобиль Lada vesta под управлением Георгия на большой скорости врезался в самосвал. Погибли также его жена и 4 — летний сын, которые находились в машине.

«Все-таки Георгий нас покинул. От новостей с его ситуацией до сих пор бросает в дрожь. Особенно тем, кто сам среди нас успел стать родителем. Пути, как говорится, неисповедимы… Пусть земля будет пухом Жоре и покинувшим его близким», — сообщается в сообществе «Футболофф» в соцсети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.

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