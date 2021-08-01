В Мурино пошел дождь с градом

В Мурино пошел дождь с градом
Люди радуются дождям после аномальной жары. Фото: скриншот Instagram

Сразу в нескольких районах Ленинградской области испортилась погода.

Во Всеволожском районе Ленобласти сегодня днем, 1 августа, пошел дождь с градом. Об этом рассказывают пользователи соцсетей, выкладывающие во «Вконтакте» и Instagram видео и фотографии непогоды.

Известно, что подобное происходит сразу в нескольких районах региона. В Приозерском районе области, пишут пользователи, идет сильнейший ливень. Что касается Петербурга, то на город, кажется, надвигаются тучи. Синоптики предупреждали, что рабочая неделя начнется с дождей, грозы и сильных порывов ветра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре. В МЧС рассказали об ухудшении погодных условий.

ленинградская область мурино непогода новости СПб


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мурино пошел дождь с градом
У Ларионово на пешехода наехала иномарка
Кремль выделил средства на реконструкцию фортов в Кронштадте
Путин приехал в Ленобласть и посетил Коневский монастырь
В Больших Колпанах прохожий отобрал у байкера мопед и поехал в магазин
В Ломоносовском районе в жесткой аварии скончалась 79-летняя женщина
У карьера СНТ «Экология» заметили гору мусора
В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник лайт»