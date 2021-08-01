В Мурино пошел дождь с градом

Сразу в нескольких районах Ленинградской области испортилась погода.

Во Всеволожском районе Ленобласти сегодня днем, 1 августа, пошел дождь с градом. Об этом рассказывают пользователи соцсетей, выкладывающие во «Вконтакте» и Instagram видео и фотографии непогоды.

Известно, что подобное происходит сразу в нескольких районах региона. В Приозерском районе области, пишут пользователи, идет сильнейший ливень. Что касается Петербурга, то на город, кажется, надвигаются тучи. Синоптики предупреждали, что рабочая неделя начнется с дождей, грозы и сильных порывов ветра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре. В МЧС рассказали об ухудшении погодных условий.