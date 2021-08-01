Петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре

Петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре
День выдастся дождливым. Фото: https://pixabay.com/

В МЧС рассказали об ухудшении погодных условий.

В Санкт-Петербург завтра, 2 августа, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождливый день и сильные порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС сообщают, что рабочая неделя начнется с ненастного дня. В городе пойду дожди, местами сильные, а ветер, гуляющий по Петербургу, разгонится до 17 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский июль стал вторым среди самых жарких в истории. Июльское значение было на 4 градуса выше климатической нормы. За месяц погода обновила три температурных рекорда по аномальной жаре: 7, 11 и 14 числа.

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