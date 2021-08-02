В Петербурге каждый четвертый пользуется кнопочным телефоном

В Петербурге каждый четвертый пользуется кнопочным телефоном
Больше всего кнопочных гаджетов оказалось у пенсионеров. Фото: pixabay.com

Исследование одного мобильного оператора показало, что примерно четверть жителей Петербурга используют кнопочные телефоны.

Количество таких людей за последние три года уменьшилось на 10%. Больше всего кнопочных гаджетов оказалось у пенсионеров. Это около 40% от общего количества. Среди молодежи всего 15%, сообщает РБК.

Число людей, пользующимися кнопочными телефонами отличается по географии России. Меньше всего такими гаджетами пользуются в столице — всего 1/5. А в Петербурге, Краснодаре Мурманске и Владивостоке — 1/4.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи кнопочных телефонов в России за первые полгода 2021 года выросли на почти на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. За это время было продли более 3 млн телефонов. В денежном выражении рост составил почти 19%, до 4,6 млрд рублей.
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