В Петербурге каждый четвертый пользуется кнопочным телефоном

Больше всего кнопочных гаджетов оказалось у пенсионеров. Фото: pixabay.com

Больше всего кнопочных гаджетов оказалось у пенсионеров. Фото: pixabay.com

Исследование одного мобильного оператора показало, что примерно четверть жителей Петербурга используют кнопочные телефоны.

Количество таких людей за последние три года уменьшилось на 10%. Больше всего кнопочных гаджетов оказалось у пенсионеров. Это около 40% от общего количества. Среди молодежи всего 15%, сообщает РБК.

Число людей, пользующимися кнопочными телефонами отличается по географии России. Меньше всего такими гаджетами пользуются в столице — всего 1/5. А в Петербурге, Краснодаре Мурманске и Владивостоке — 1/4.