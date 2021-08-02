В странах без вакцин увеличиваетcя риск появления новых штаммов

ВОЗ призывает к тому, что, в первую очередь, должны быть привиты врачи и пенсионеры. Фото: pixabay.com

ВОЗ призывает к тому, что, в первую очередь, должны быть привиты врачи и пенсионеры. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в государствах, где нет вакцины против ковида есть большой риск появления новых мутаций. Это может привести к тому, что лекарства, существующие сейчас по миру перестанут быть полезными.

По мнению ВОЗ России, имеющие запасы вакцины, должны делиться с другими государствами для того, чтобы штаммы не мутировали. Организация призывает к тому, что, в первую очередь, должны быть привиты врачи и пенсионеры. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в ВОЗ уверены, что к первому осеннему месяцу этого года поставят прививку около 10% населения планеты, к декабрю уже 40%, а к середине следующего года число вакцинированных достигнет 60%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что VFS Global объявил, что выдача туристических виз Венгрии для россиян начнется с сегодняшнего дня, понедельника, второго августа.