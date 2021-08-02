Состоялось 251-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

30 июля 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-Демократической партии России;

— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге;

— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

— о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения – Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по финансовым вопросам;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 4 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 5 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий ;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 23 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий ;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 24 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 32 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий ;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 33 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 34 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 44 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 50 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 51 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 52 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 60 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 4 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 5 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 23 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 24 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 32 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 33 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 34 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 44 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 50 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 51 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 52 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 60 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 48 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 48 с правом решающего голоса;

— о мерах по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года;

— о жалобе Баскакова В.В. на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2;

— о жалобе Вороновича Д.И. на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.