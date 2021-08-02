Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами

Аэропорт Анапы переполнился улетающими путешественниками на фоне вступления новых требований по ковиду.

Толпы туристов образовались на вход в здание аэропорта, к стойкам регистрации и на посадку. Свободных мест практически нет. Многие туристы в аэропорту без масок, сообщает РИА «Новости».

Жители России массово уезжают с курорта из-за новых ограничений по ковиду, которые начали действовать в Краснодарском крае с 1 августа.

Так, при заселении в отель люди будут обязаны предъявить либо отрицательный ПЦР-тест, либо медотвод, либо справку, либо сертификат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отели Кубани из-за отсутствия полномочий не смогут выселять уклоняющихся от вакцинации туристов. Однако туристу может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Отели не уполномочены выселять туристов.