В России коронавирус подтвердился еще у 23 508 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 508 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 160 137 пациентов.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 785 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 14 893 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ситуация с COVID-19 будет ухудшаться. Так считают в США.