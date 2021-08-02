Стрельба и насилие: недетские «развлечения» детей в Петербурге

Этим летом в Северной столице детей и подростков нередко можно застать за очень странными занятиями: одни школьники стреляют по бутылкам на детской площадке, другие пытаются переплыть Мойку, семиклассник принуждает к физическому контакту 11-летнего друга, а детсадовец управляет грузовой «ГАЗелью».

Так, ранним утром воскресенья, 1 августа жителей дома №60 по улице Маршала Захарова в Красносельском районе разбудили выстрелы. Оказалось, около четырех утра на детской площадке несовершеннолетние хулиганы решили скоротать время, стреляя по бутылкам из пневматического пистолета.

На юных правонарушителей пожаловались в полицию. Правоохранители, прибывшие к месту вызова, задержали двоих подростков, 16 и 17 лет. Оружие, которое неизвестно каким образом оказалось в распоряжении школьников, изъяли, а самих «стрелков» после разъяснительной беседы передали родителям.

А незадолго до этого полицейским пришлось разговаривать с еще одним подростком, преступившим закон. 30 июля стражи порядка задержали 14-летнего ученика коррекционной школы, который надругался над своим 11-летним знакомым.

Юноша завел младшего товарища в парадную на 3-й линии Васильевского острова и силой принудил к физическому контакту. О происшествии пятиклассник рассказал маме, а женщина обратилась в полицию.

Днем ранее, 29 июля, «развлечение» троих подростков чуть не стоило им жизней. Мальчики 16 и 18 лет решили переплыть Мойку, но на обратном пути один из них начал тонуть, а другой бросился ему на помощь и едва спасся сам.

Обстоятельства истории до сих пор неясны, есть несколько версий события. Но известно, что 16-летний юноша, которого считали утонувшим, на самом деле остался жив, но в крайней тяжелом состоянии находится в реанимации — за жизнь подростка в коме борются врачи.

Наконец, 28 июля петербуржцев шокировал малолетний ребенок, которого заметили за рулем грузового автомобиля. Водитель компании «Петрович» решил взять на работу сына, а заодно прямо на дороге дал детсадовцу «порулить». Видео, на котором малыш, сидя на коленях у отца, управляет «ГАЗелью», оказалось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс.