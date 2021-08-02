После надругательства подростка над 11-летним возбуждено уголовное дело

Все произошло в парадной одного из домов на 3-й линии Васильевского острова. Фото: скриншот Google Maps

Все произошло в парадной одного из домов на 3-й линии Васильевского острова. Фото: скриншот Google Maps

В Северной столице 11-летний мальчик стал жертвой насильственного нападения со стороны своего старшего товарища, ученика седьмого класса. Инцидент произошел на Васильевском острове еще 30 июля, но подробности стали известны только сейчас.

Все случилось еще 30 июля, когда 57-летняя жительница Василеостровского района пришла в местный отдел полиции с заявлением о надругательстве над её сыном. Петербурженка рассказала, что некий мальчик с применением силы склонил пятиклассника к физическому контакту.

Правоохранители нашли подозреваемого «по горячим следам», спустя несколько часов после обращения матери пострадавшего. Предполагаемым преступников оказался 14-летний ученик коррекционной школы. По предварительной версии, примерно в три часа дня 30 июля он завел своего 11-летнего знакомого в парадную одного из домов на 3-й линии Васильевского острова, где и совершил противоправные действия.

Подростка обнаружили в квартире на 12-й линии, где он проживает вместе с родителями. На данный момент мальчик допрошен и отпущен. Тем не менее, после произошедшего петербургским управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет»).