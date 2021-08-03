Информация о предварительных результатах выборов в субъектах Российской Федерации 1 августа 2021 года

Информация о предварительных результатах выборов в субъектах Российской Федерации 1 августа 2021 года
Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

1 августа 2021 года в трех субъектах Российской Федерации проводились: одно голосование на выборах главы муниципального образования и два голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Алтайский край

В Тальменском районе прошли дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Кашкарагаихинского сельсовета по четырехмандатному избирательному округу № 2. Выборы признаны состоявшимися. Замещалось два депутатских мандата. В выборах приняло участие 71,04 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили два кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Тальменское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фото: www.cikrf.ru

Кировская область

В Советском районе прошли досрочные выборы главы муниципального образования Зашижемское сельское поселение. Выборы признаны состоявшимися. В выборах приняло участие 42,19 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. По предварительным данным, большинство голосов избирателей (96,5 %) получила Краснова Наталья Николаевна, выдвинутая в порядке самовыдвижения.

Фото: www.cikrf.ru

Еврейская автономная область

В Октябрьском муниципальном районе прошли дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Амурзетского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 5. Выборы признаны состоявшимися. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили два кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области».

Фото: www.cikrf.ru
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