В Петербурге организаторы выборов прошли обучение

Завершился этап обучающих мероприятий в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва – обучение членов территориальных избирательных комиссий.

Члены территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, изучив материалы, размещенные в разделе «Обучение» сайта РЦОИТ при ЦИК России и на YouTube-канале «Просто о выборах», преодолели задания системы тестирования.

В Санкт-Петербурге 799 членов ТИК получили сертификаты об успешном прохождении тестирования по теме «Организация работы территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». Далее следует этап обучения членов Участковых избирательных комиссий.