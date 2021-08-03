В Петербурге организаторы выборов прошли обучение

В Петербурге организаторы выборов прошли обучение
Фото: www.st-petersburg.izbirkom.ru

Завершился этап обучающих мероприятий в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва – обучение членов территориальных избирательных комиссий.

Члены территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, изучив материалы, размещенные в разделе «Обучение» сайта РЦОИТ при ЦИК России и на YouTube-канале «Просто о выборах», преодолели задания системы тестирования.

В Санкт-Петербурге 799 членов ТИК получили сертификаты об успешном прохождении тестирования по теме «Организация работы территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». Далее следует этап обучения членов Участковых избирательных комиссий.

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