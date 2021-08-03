«Воды по колено» и плывущие машины: последствия ливня глазами петербуржцев

Последствия "суперливня", который обрушился на Петербург 2 августа. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Последствия "суперливня", который обрушился на Петербург 2 августа. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В понедельник, 2 августа, Северную столицу «накрыл» циклон Guido, который принес с собой мощный ливень и порывистый ветер до 20 м/с. За вечер выпало 49 мм осадков, что составляет 60% от месячной нормы. Канализация не справлялась с потоками воды, и Петербург «поплыл».

Горожане делились фотографиями и видеозаписями буйства стихии в социальных сетях, заодно рассказывая, какие повреждения принес с собой циклон.

Одним из наиболее пострадавших от дождя стал Приморский район. Например, проспект Королёва оказался скрыт под водой — она поднялась до уровня тротуаров, смыв припаркованные у обочин автомобили. Некоторые, как рассказывают очевидцы, были затоплены практически наполовину.

Парашютная улица и вовсе превратилась в реку. «Застроили тяп-ляп, на скорую руку, как кудрово или мурино… И вот результаты», — негодуют петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

В замешательстве оказались и владельцы квартир в исторических домах на Невском проспекте. Здания, в которых проходит капитальный ремонт крыш, были беззащитны перед стихией — квартиры заливала вода. Представители подрядной организации, приехавшие к месту происшествия, предложили хозяевам пострадавшей жилплощади купить полиэтилен для укрывания.

В пригородах Петербурга ситуация обстояла не лучше. Так, жители Ломоносова пожаловались, что привокзальная площадь «по традиции превращается в причал».

Напомним, что потопы в Северной столице преимущественно были вызваны недостаточной мощностью ливневок, которые «Водоканал Санкт-Петербург» намеревается модернизировать уже несколько лет. Хотя в организации заявляли о готовности к непогоде, предотвратить проблемы не удалось.