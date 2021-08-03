В избирком Петербурга представили документы для регистрации списка кандидатов на выборах в ЗакС

Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» представили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию необходимые документы для регистрации списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, в том числе, подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу.

Согласно Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва представление документов для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу заканчивается 3 августа 2021 года.